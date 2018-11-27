Beşiktaş Sarpsborg maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışıldı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.