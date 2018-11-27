Beşiktaş Sarpsborg maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Sarpsborg ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
27 Kasım 2018 Salı, 14:45:43
Güncelleme: 14:50:46
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Başkan Fikret Orman ile BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı'nın da izlediği basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.
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Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışıldı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
U-21 Takımından; Erdem Seçgin, Oğuzhan Aydoğan, Kartal Yılmaz, Yusuf Bildik, Ege Atlam, Fatih Değirmenci ve U-19 Akademi Takımından Rıdvan Yılmaz takımımızla birlikte çalıştı.
Beşiktaş, yarın saat 11:30'da özel uçakla Oslo'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 21:30'da yapacak.
Antrenman öncesi TSİ 21.00'de Teknik Direktör Şenol Güneş, bir basın toplantısı düzenleyecek.