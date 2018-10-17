Beşiktaş, Patric Gabarronu istiyor! - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Beşiktaş, Patric Gabarron'u istiyor!

    İtalyan basını, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki İspanyol sağ beki Lazio'dan resmen istediğini ileri sürdü.
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 22:17:07 Güncelleme: 22:17:57
    Beşiktaş, Patric Gabarronu istiyor!

    Ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş için İtalya'dan farklı bir iddia geldi.

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    Beşiktaş, Patric Gabarronu istiyor!

    Çizme'nin en çok okunan spor gazetelerinden Corriere dello Sport, siyah-beyazlıların Lazio'nun sağ beki Patric Gabarron'u istediğini yazdı.

    Beşiktaş, Patric Gabarronu istiyor!

    Haberde 25 yaşındaki İspanyol futbolcunun Lazio'nun UEFA listesinde yer aldığı, bu nedenle transfer ihtimalinin düşük olduğu da belirtildi.

    Beşiktaş, Patric Gabarronu istiyor!

    2015-16 sezonunda Barcelona'nın ikinci takımından İtalyan ekibine transfer olan Patric, birinci yılında 9, ikinci ve üçüncü yıllarında 21'er kez resmi maçlarda Lazio forması giymişti.

    Beşiktaş, Patric Gabarronu istiyor!

    Bu sezon ise sadece iki maçta toplam 95 dakika süre aldı.

    Beşiktaş, Patric Gabarronu istiyor!

    İspanyol yıldızın yedek kulübesine mahkum kalmasında Lazio'nun üçlü savunmayı tercih etmesi etkili oldu.

    SABAH

    Beşiktaş, Patric Gabarronu istiyor!
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