Beşiktaş Marusicin peşinde! - Galeri - Fotomaç
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Beşiktaş Marusic'in peşinde!

Devre arasında takıma yapılacak takviyelerle şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 18:58:27 Güncelleme: 19:10:20
Beşiktaş Marusicin peşinde!

Siyah-beyazlılarla ilgili bir iddia ortaya atıldı.

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Beşiktaş Marusicin peşinde!

Teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği oyunculardan biri olan Adam Marusic için siyah beyazlı yetkililerin görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Marusicin peşinde!

Lazio'nun 26 yaşındaki Karadağ asıllı sağ kanat oyuncusu için kiralık formülü üzerinde duran Beşiktaş'a İtalyan ekibinin satış opsiyonlu kiralama konusunda ısrarlı olduğu da belirtiliyor.

Beşiktaş Marusicin peşinde!

KV Oostende takımından 6.5 milyon Avro'ya satın alınan genç oyuncunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş Marusicin peşinde!

Fotospor'un haberine göre; Beklentilerin gerisinde kalan Adam Marusic'i İtalyan ekibinin gözden çıkardığı ülke basınında son zamanlarda sık sık dile getiriliyordu.

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