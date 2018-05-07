Beşiktaş-Kayserispor maçında ekranlara yansımayanlar

ŞENOL GÜNEŞ'İN 100. LİG MAÇI



Teknik direktör Şenol Güneş Kayserispor mücadelesi ile Beşiktaş'taki 3'üncü sezonunda 100'üncü lig maçına çıktı.



99 karşılaşmada 66 galibiyet alan Güneş, 13 karşılaşmada mağlup olurken 20 maçtan da beraberlikle ayrıldı ve 2 şampiyonluk yaşadı. Şenol Güneş, Beşiktaş ile beraber Vodafone Park Stadı açıldığından bu yana da iç sahada mağlubiyet görmedi. Vodafone Park'ta 36'ncı iç saha maçına çıkacak olan Güneş ve öğrencileri 35 maçta 28 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Beşiktaş'ın toplam iç saha yenilmezlik serisi ise 42 maç.