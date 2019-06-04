Beşiktaş ilk teklifini yaptı!

Beşiktaş'ta transfer gündemi son günlerde oldukça hareketli. Sezonun tamamlanmasının ardından transfer girişimlerine başlayan teknik patron Abdullah Avcı'nın direktifleri doğrultusunda birçok isme teklif götürecek. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlı kulüp transferde vitesi yükseltti...
4 Haziran 2019 Salı 21:44
Güncelleme: 04.06.2019 21:44
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Beşiktaş'ta sezonun tamamlanmasının ardından transferde hareketli günler yaşanıyor.
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Birçok mevkiye takviyeler yapacak olan Kartal, yeni sezonda taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek istiyor.
Fikret Orman'ın yeniden başkan seçilmesiyle A Milli Takım'ın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu Medipol Başakşehir'in patronu Abdullah Avcı ile doldurarak ilk transferini yapan Beşiktaş transfere yeni hocasının yönlendirmelerine göre devam edecek.
Yerli oyuncu transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş ilk teklifini gerçekleştirdi.
Bursasporlu Umut Meraş için bir süredir görüşmelerini sürdüren Beşiktaş son kararı Avcı'ya bırakmıştı.