Beşiktaş ilk teklifini yaptı! - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş ilk teklifini yaptı!

Beşiktaş ilk teklifini yaptı!

Beşiktaş'ta transfer gündemi son günlerde oldukça hareketli. Sezonun tamamlanmasının ardından transfer girişimlerine başlayan teknik patron Abdullah Avcı'nın direktifleri doğrultusunda birçok isme teklif götürecek. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlı kulüp transferde vitesi yükseltti...
4 Haziran 2019 Salı 21:44 Güncelleme: 04.06.2019 21:44
Beşiktaş ilk teklifini yaptı!

Beşiktaş'ta sezonun tamamlanmasının ardından transferde hareketli günler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş ilk teklifini yaptı!

Birçok mevkiye takviyeler yapacak olan Kartal, yeni sezonda taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek istiyor.

Beşiktaş ilk teklifini yaptı!

Fikret Orman'ın yeniden başkan seçilmesiyle A Milli Takım'ın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu Medipol Başakşehir'in patronu Abdullah Avcı ile doldurarak ilk transferini yapan Beşiktaş transfere yeni hocasının yönlendirmelerine göre devam edecek.

Beşiktaş ilk teklifini yaptı!

Yerli oyuncu transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş ilk teklifini gerçekleştirdi.

Beşiktaş ilk teklifini yaptı!

Bursasporlu Umut Meraş için bir süredir görüşmelerini sürdüren Beşiktaş son kararı Avcı'ya bırakmıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN