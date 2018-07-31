31 Temmuz 2018 Salı, 01:44:28
Güncelleme: 01:45:23
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Beşiktaş ile Liverpool Origi pazarlığında!
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Kaleci, ofansif orta saha ve santrfor takviyesi yapacak Beşiktaş'ta rota tekrar Divock Origi'ye döndü.
Beşiktaş ile Liverpool Origi pazarlığında!
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Transfer döneminin başladığı dönemden beri adı zaman zaman siyah-beyazlılar ile anılan Liverpool'un Belçikalı forvet oyuncusu için Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı bildirildi.
Beşiktaş ile Liverpool Origi pazarlığında!
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Bu iddianın kaynağı ise İngiliz medyası oldu. Liverpool Echo gazetesinden James Pearce ve Goal'den Neil Jones, Sky Sports'a konuk oldular.
Beşiktaş ile Liverpool Origi pazarlığında!
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İkili, Beşiktaş'ın Mignolet görüşmeleri sırasında Origi için de rakam önerdiğini iddia ettiler.
Beşiktaş ile Liverpool Origi pazarlığında!
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GEÇEN SEZON DA KİRALIKTI
Temsilcimızin iki ismi birden transfer edebileceğini dile getiren Pearce ve Jones, "Türkler hem Mignolet hem de Origi'yi uygun şartlarda bitirmek istiyor" ifadelerini kullandılar.