Beşiktaş ile Liverpool Origi pazarlığında! - Galeri - Fotomaç
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Beşiktaş ile Liverpool Origi pazarlığında!

    31 Temmuz 2018 Salı, 01:44:28 Güncelleme: 01:45:23
    Beşiktaş ile Liverpool Origi pazarlığında!
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    Beşiktaş ile Liverpool Origi pazarlığında!

    Kaleci, ofansif orta saha ve santrfor takviyesi yapacak Beşiktaş'ta rota tekrar Divock Origi'ye döndü.

    Beşiktaş ile Liverpool Origi pazarlığında!
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    Beşiktaş ile Liverpool Origi pazarlığında!

    Transfer döneminin başladığı dönemden beri adı zaman zaman siyah-beyazlılar ile anılan Liverpool'un Belçikalı forvet oyuncusu için Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı bildirildi.

    Beşiktaş ile Liverpool Origi pazarlığında!
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    Beşiktaş ile Liverpool Origi pazarlığında!

    Bu iddianın kaynağı ise İngiliz medyası oldu. Liverpool Echo gazetesinden James Pearce ve Goal'den Neil Jones, Sky Sports'a konuk oldular.

    Beşiktaş ile Liverpool Origi pazarlığında!
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    Beşiktaş ile Liverpool Origi pazarlığında!

    İkili, Beşiktaş'ın Mignolet görüşmeleri sırasında Origi için de rakam önerdiğini iddia ettiler.

    Beşiktaş ile Liverpool Origi pazarlığında!
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    Beşiktaş ile Liverpool Origi pazarlığında!

    GEÇEN SEZON DA KİRALIKTI
    Temsilcimızin iki ismi birden transfer edebileceğini dile getiren Pearce ve Jones, "Türkler hem Mignolet hem de Origi'yi uygun şartlarda bitirmek istiyor" ifadelerini kullandılar.

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