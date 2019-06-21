Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte o isim

Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Birçok isimle yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüp yeni teknik patronu Abdullah Avcı ile yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Avcı'nın listesine göre transfer hedeflerini belirleyen siyah-beyazlılar transferde hata yapmak istemiyor. Forvet mevkine de transfer yapacak olan siyah-beyazlı yönetim bir isimle prensipte anlaştı. İşte o isim...
21 Haziran 2019 Cuma 21:22
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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezonu 3.tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden siyah-beyazlılarda gözler transfere çevrildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi deneyimli teknik adamın listesine göre hareket ediyor.
Transferde hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar transferde ince eleyip sık dokuyor.
Beşiktaş, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Tyler Boyd ile prensip anlaşmasına vardı.