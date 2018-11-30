Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11leri belli olmaya başladı!

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11'leri belli olmaya başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası kritik bir derbiye ev sahipliği yapacak. Vodafone Park'ta oynanacak dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

30 Kasım 2018 Cuma, 14:36:36 Güncelleme: 16:00:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





