Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11leri belli olmaya başladı!

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11'leri belli olmaya başladı!
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası kritik bir derbiye ev sahipliği yapacak. Vodafone Park'ta oynanacak dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
30 Kasım 2018 Cuma, 14:36:36
Güncelleme: 16:00:40
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası kritik bir derbiye ev sahipliği yapacak. Vodafone Park'ta oynanacak dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
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UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Sarpsborg'u deviren Beşiktaş, zaman kaybetmeden Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Quaresma'yı derbiyi düşünerek Norveç'e götürmeyen Güneş, derbinin 11'ini yavaş yavaş belirlemeye başladı. İşte Beşiktaş'ın 11'i...