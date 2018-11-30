Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11leri belli olmaya başladı! - Galeri - Fotomaç
30 Kasım 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11'leri belli olmaya başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası kritik bir derbiye ev sahipliği yapacak. Vodafone Park'ta oynanacak dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
30 Kasım 2018 Cuma, 14:36:36 Güncelleme: 16:00:40
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11leri belli olmaya başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası kritik bir derbiye ev sahipliği yapacak. Vodafone Park'ta oynanacak dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11leri belli olmaya başladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Sarpsborg'u deviren Beşiktaş, zaman kaybetmeden Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Quaresma'yı derbiyi düşünerek Norveç'e götürmeyen Güneş, derbinin 11'ini yavaş yavaş belirlemeye başladı. İşte Beşiktaş'ın 11'i...

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11leri belli olmaya başladı!

Karius

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11leri belli olmaya başladı!

Gökhan Gönül

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11leri belli olmaya başladı!

Medel

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN