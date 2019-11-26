Beşiktaş ilk bombasını patlatıyor! Anlaşma sağlandı
Süper Lig'de 12. haftanın sonunda siyah-beyazlılar 21 puanla 5. sırada yer alıyor. Son maçında Konyaspor deplasmanında 3 puanı 1-0 ile alan Beşiktaş, ara transfer dönemi çalışmalarına da şimdiden başladı. İkinci yarıda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Kartal'da, teknik patron Abdullah Avcı'nın da çok istediği bir isimle prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi.
26 Kasım 2019 Salı 12:11
Güncelleme: 26.11.2019 12:13
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Bu sezon performansları ile Sivas'a tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşatan isimlerden Emre Kılınç, Beşiktaş yolunda.
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Ahmet Nur Çebi başkanlığında takımın çehresini değiştirmek için çalışan yönetim, Mert Hakan Yandaş'ın ardından Yiğido ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu için de görüşmelerine hız verdi.
Geçen sezondan bu yana siyah-beyazlıların transferinde ısrarcı olduğu Emre Kılınç için bu sezonun başında 3.5 milyon Euro istenmesi gelişine engel olmuştu.
Ancak sezon sonunda bedelsiz olarak sol kanat mevkiinde forma giyen oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Yiğidolar bu kez indirime gitmeye ve makul bir fiyatta anlaşmaya yakın.
Beşiktaş cephesi çok daha düşük bir bedelle işi bitirmek isterken Sivas da ayrılığa sıcak bakıyor.