Beşiktaş ilk bombasını patlatıyor! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'de 12. haftanın sonunda siyah-beyazlılar 21 puanla 5. sırada yer alıyor. Son maçında Konyaspor deplasmanında 3 puanı 1-0 ile alan Beşiktaş, ara transfer dönemi çalışmalarına da şimdiden başladı. İkinci yarıda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Kartal'da, teknik patron Abdullah Avcı'nın da çok istediği bir isimle prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi.