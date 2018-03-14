Beşiktaş - Bayern Münih maçından kareler

- Quaresma ilk 11'de

Siyah-beyazlı ekipte cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyen Ricardo Quaresma Bayern Münih maçında ilk 11'de oynadı.

Ligde 5 maçlık cezasından dolayı Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında da forma giyemeyecek Portekizli oyuncu, forma hasretini Bayern Münih karşısında giderdi.

Taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve rakip oyuncuya yaptığı hareketten dolayı 5 maç ceza alan Quaresma'ya maç öncesi tezahüratlarla destek verdi.