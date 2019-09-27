Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Eylül 2019, Cuma
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında görevi bırakma kararı aldığını duyurmuştu. Fakat camiadan ve taraftarlardan gelen ısraralar üzerine Orman'ın istifa kararını rafa kaldırdığı iddia edildi. Peki Fikret Orman yeniden aday olacak mı? İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler...
27 Eylül 2019 Cuma 08:42
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı almasının ardından yönetim kurulu dün sabah toplandı.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali

Toplantıdan olağanüstü seçimli genel kurul kararı çıktı. Seçim 13 Ekim'de olacak. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim'de gerçekleşecek.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali

Toplantıya girmeden önce kendisini karşılayan taraftarlarla konuşan Fikret Orman "Bize hırsız dediler. Hem de bu kadar emek döktükten sonra.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali

Kanımı verdim ben bu kulübe. Paralar neredeymiş! Hiçbir kulüpte, hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı" diyerek isyan etti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan yönetim kurulu üyesi Deniz Atalay "Olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldık. 13 Ekim olarak karar kıldık. Bu açıklamadan önce bir deprem yaşadık.

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