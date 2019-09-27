HaberlerGaleriBeşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında görevi bırakma kararı aldığını duyurmuştu. Fakat camiadan ve taraftarlardan gelen ısraralar üzerine Orman'ın istifa kararını rafa kaldırdığı iddia edildi. Peki Fikret Orman yeniden aday olacak mı? İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler...
27 Eylül 2019 Cuma 08:42
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı almasının ardından yönetim kurulu dün sabah toplandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Toplantıdan olağanüstü seçimli genel kurul kararı çıktı. Seçim 13 Ekim'de olacak. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim'de gerçekleşecek.
Toplantıya girmeden önce kendisini karşılayan taraftarlarla konuşan Fikret Orman "Bize hırsız dediler. Hem de bu kadar emek döktükten sonra.
Kanımı verdim ben bu kulübe. Paralar neredeymiş! Hiçbir kulüpte, hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı" diyerek isyan etti.
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan yönetim kurulu üyesi Deniz Atalay "Olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldık. 13 Ekim olarak karar kıldık. Bu açıklamadan önce bir deprem yaşadık.