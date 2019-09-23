Beşiktaş- Başakşehir maçına damga vuran olay!
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 45+1. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Beşiktaşlı yıldız oyuncu Douglas'ın Gulbrandsen'e yaptığı pozisyonda hakem Suat Arslanboğa'nın verdiği karar ortalığı karıştırdı. İşte o anlar...
BAŞAKŞEHİR'DEN TEPKİ GELDİ
Hakemin ilk yarıyı bitirmesinin ardından Başakşehirli futbolcular, Arslanboğa'ya tepki gösterirken ''Neden VAR'a bakmıyorsun?'' eleştirisinde bulundu. Bu tepkilerin ardından Arslanboğa, Başakşehir'den Uğur Uçar ve yardımcı antrenör Stephan Tomas'a sarı kart gösterdi.
Başakşehir, pozisyonun ardından Twitter hesabından ''Kırmızı kart beklediğimiz pozisyonda hakem Suat Arslanboğa ilk yarıyı bitirdi ve itirazdan ötürü yedek kulübemizdeki bir kaç futbolcumuza sarı kart gösterdi.'' paylaşımında bulundu.