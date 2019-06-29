Beşiktaş Bachirou için geri sayımda

Bachirou geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı takımın ilgisi hakkında konuşurken "Beşiktaş çok büyük bir takım, benim için onur verici bir şey. Geçtiğimiz sezon onlarla oynama şansını yakaladık. Harika bir taraftar grupları ve tarihleri var.



