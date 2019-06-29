Beşiktaş Bachirou için geri sayımda

Beşiktaş'tan Atiba'nın yerine düşünülen Malmö'nün 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Hosseini, "Beşiktaş ile görüştüğümüz doğru, henüz imza yok" dedi.
29 Haziran 2019 Cumartesi 07:56
Güncelleme: 29.06.2019 07:56
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Siyah-beyazlıların Atiba Hutchinson yerine düşündüğü isimlerden olan Malmö'nün orta saha oyuncusu Fouad Bachirou'nun menajeri Blash Hosseini, Beşiktaş iddialarına cevap verdi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İsveç Ligi takımlarından Malmö'de kariyerini sürdüren Fransız asıllı Komorlarlı 29 yaşındaki orta saha için konuşan Hosseini, "Onunla ilgilenen çok kulüp var. Beşiktaş ile görüştüğümüz doğru ancak henüz imza atma durumu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Bachirou geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı takımın ilgisi hakkında konuşurken "Beşiktaş çok büyük bir takım, benim için onur verici bir şey. Geçtiğimiz sezon onlarla oynama şansını yakaladık. Harika bir taraftar grupları ve tarihleri var.
Şampiyonlar Ligi'nde yıllarca boy gösterdiler ve Türkiye'nin en büyük kulüpleri arasındalar. Zorda olsa onları yenmeyi başardık ve ne kadar zorlu bir rakip olduklarını gördük" yorumunu yapmıştı.
Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine düşünülen Bachirou, tıpkı Kanadalı oyuncu gibi neredeyse hiç sakatlık yaşamamış.