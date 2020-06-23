Beşiktaş artık daha heyecanlı! Şampiyonlar Ligi...
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor'u 5-1'lik skorla geçen Kara Kartal'a yüzler yeniden gülmeye başladı... Teknik Direktör Sergen Yalçın da maç sonrasında 'gelecek sezon tüm kupalara talibiz' açıklamasını yaparak heyecanı yüksek tutarken, lig sonunda Beşiktaş'ın asıl planı belli oldu.
23 Haziran 2020 Salı 09:46
Güncelleme: 23.06.2020 10:55
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Beşiktaş için lig daha heyecanlı hale geldi. Şampiyonluk umutlarını kaybeden siyah-beyazlılar, bir anda Şampiyonlar Ligi hesapları yapmaya başladı.
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Denizli'de alınan 5-1'lik galibiyetin yanı sıra ortaya konan güzel futbol ve oyuncuların hırsı kalan haftalar öncesinde camiaya büyük umut veriyor.
Süper Lig'de son altı haftaya girilirken Kara Kartal'ın önündeki rakipleri DG Sivasspor ve Galatasaray'a göre fikstürünün daha kolay olması da iştahları kabartıyor.
Beşiktaş'ta son dönemde ortaya çıkan iyi tablonun sürdürülmesi durumunda Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma şansı ortaya çıkacak.
Siyah-beyazlılar kalan altı haftada bütün maçlarını kazanarak bu şansını sonuna kadar zorlamak için sahaya çıkacak.