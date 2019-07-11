Beşiktaş aradığı forveti buldu! Yohan Boli hamlesi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Beşiktaş aradığı forveti buldu! Yohan Boli hamlesi

Beşiktaş aradığı forveti buldu! Yohan Boli hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
11 Temmuz 2019 Perşembe 07:51 Güncelleme: 11.07.2019 07:51
Beşiktaş aradığı forveti buldu! Yohan Boli hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

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Beşiktaş aradığı forveti buldu! Yohan Boli hamlesi

Beşiktaş gündemine Yohan Boli transferini aldı.

Beşiktaş aradığı forveti buldu! Yohan Boli hamlesi

Siyah-beyazlıların, St.Truiden'in Fildişili forveti Yohan Boli'yi kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Beşiktaş aradığı forveti buldu! Yohan Boli hamlesi

Beşiktaş'ın, Burak Yılmaz'ın yaşadığı sakatlık ve ameliyat olması nedeniyle genç forvet için Truiden'e resmi teklifte bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş aradığı forveti buldu! Yohan Boli hamlesi

Belçika Ligi ekiplerinden St.Truiden'de forma giyen 25 yaşındaki Yohan Boli santrfor mevkiinde oynuyor.

Beşiktaş aradığı forveti buldu! Yohan Boli hamlesi

Geçtiğimiz sezon Belçika Ligi'nde 36 karşılaşmada görev yapan Boli takımı adına 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş aradığı forveti buldu! Yohan Boli hamlesi

Boli'nin kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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