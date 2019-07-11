Beşiktaş aradığı forveti buldu! Yohan Boli hamlesi
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
11 Temmuz 2019 Perşembe 07:51
Güncelleme: 11.07.2019 07:51
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
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Beşiktaş gündemine Yohan Boli transferini aldı.
Siyah-beyazlıların, St.Truiden'in Fildişili forveti Yohan Boli'yi kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın, Burak Yılmaz'ın yaşadığı sakatlık ve ameliyat olması nedeniyle genç forvet için Truiden'e resmi teklifte bulunduğu belirtildi.
Belçika Ligi ekiplerinden St.Truiden'de forma giyen 25 yaşındaki Yohan Boli santrfor mevkiinde oynuyor.
Geçtiğimiz sezon Belçika Ligi'nde 36 karşılaşmada görev yapan Boli takımı adına 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Boli'nin kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.