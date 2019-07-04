Barcelona'nın yıldızı Türkiye'ye geliyor!

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek için transfer harekatını sürdüren Süper Lig ekipleri, kadrosuna kattığı yeni isimleri bir bir açıklamaya devam ediyor. Özellikle 4 büyüklerden gelen haberlerle ısınan transfer gündeminde hareketlilik devam ederken, kulüpler girişimlerini hızlandırdı. Gelecek sezon Süper Lig'de forma giyecek birçok yıldız ismin yanı sıra Barcelona'lı bir yıldızın da gelecek sezon Türkiye'de forma giyeceği haberleri sporseverleri heyecanlandırdı. İşte detaylar...