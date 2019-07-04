Barcelona'nın yıldızı Türkiye'ye geliyor!

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek için transfer harekatını sürdüren Süper Lig ekipleri, kadrosuna kattığı yeni isimleri bir bir açıklamaya devam ediyor. Özellikle 4 büyüklerden gelen haberlerle ısınan transfer gündeminde hareketlilik devam ederken, kulüpler girişimlerini hızlandırdı. Gelecek sezon Süper Lig'de forma giyecek birçok yıldız ismin yanı sıra Barcelona'lı bir yıldızın da gelecek sezon Türkiye'de forma giyeceği haberleri sporseverleri heyecanlandırdı. İşte detaylar...
4 Temmuz 2019 Perşembe 11:50
Güncelleme: 04.07.2019 11:50
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Süper Lig'de transfer harekatı tam gaz sürüyor.
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Gelecek sezon kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler birçok oyuncuyla temaslarını sürdürürken özellikle 4 büyüklerden transfer bombaları patlamaya devam ediyor.
Fenerbaçe'nin Alman oyuncu Max Kruse'yi açıklamasının hemen ardından Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferini duyurmuş, geçtiğimiz günlerde de Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı açıklamıştı.
Bunun ardından karadeniz ekibi Trabzonspor, Nijeryalı golcü John Obi Mikel'i açıklayarak transfer gündemini hareketlendirmişti.
Beşiktaş ise geçen sezon Torino'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katarak ilk transfer girişimini gerçekleştirmişti.