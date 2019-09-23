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'Andone Burak Yılmaz'dan ders alsın'
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk etti. Bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Burak Yılmaz ilk 11'deki yerini aldı. Beşiktaş 1-0 gerideyken attığı golle takımına puanı getiren yıldız futbolcuya sosyal medyada futbolseverler destekte bulundu. İşte sosyal medyada Burak Yılmaz tepkileri...
23 Eylül 2019 Pazartesi 22:29 Güncelleme: 23.09.2019 22:32
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