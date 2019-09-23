'Andone Burak Yılmaz'dan ders alsın' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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'Andone Burak Yılmaz'dan ders alsın'

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk etti. Bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Burak Yılmaz ilk 11'deki yerini aldı. Beşiktaş 1-0 gerideyken attığı golle takımına puanı getiren yıldız futbolcuya sosyal medyada futbolseverler destekte bulundu. İşte sosyal medyada Burak Yılmaz tepkileri...
23 Eylül 2019 Pazartesi 22:29 Güncelleme: 23.09.2019 22:32
'Andone Burak Yılmaz'dan ders alsın'
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz golle döndü. Attığı golle takımına puanı getiren oyuncu olan golcü futbolcuya Beşiktaş taraftarı da kayıtsız kalmadı.
İşte sosyal medyada Burak Yılmaz tepkileri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
'Andone Burak Yılmaz'dan ders alsın'
'Andone Burak Yılmaz'dan ders alsın'
'Andone Burak Yılmaz'dan ders alsın'
'Andone Burak Yılmaz'dan ders alsın'
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