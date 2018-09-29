Ali Rıza Dizdardan flaş açıklamalar!

EN DOĞRU HAMLE NEYDİ?



Tüzük değişikliğinde en doğru hamle neydi? Bizim bir çalışmamız vardı. Gün geçtikçe genişliyoruz. 3 kere Divan Kurulu Toplantısı'na gelmeyenin üyeliği düşüyordu. Bu hukuka ve sözleşmelere, anayasaya, etiklere aykırı bir maddeydi. Bunu düzelttiler.

