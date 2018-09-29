Ali Rıza Dizdardan flaş açıklamalar! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Ali Rıza Dizdar'dan flaş açıklamalar!

    Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ali Rıza Dizdar, siyah-beyazlılarda gerçekleştirilen Tüzük değişikliği hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.
    29 Eylül 2018 Cumartesi, 10:52:41 Güncelleme: 11:00:00
    Ali Rıza Dizdar'dan flaş açıklamalar!
    • 1
    • 17
    Ali Rıza Dizdardan flaş açıklamalar!

    Dizdar, "Beşiktaş'ın menfaati her şeyden önce gelir. Ben 4. maddeyi bir hukukçu olarak mahkemelere taşımayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ali Rıza Dizdar'dan flaş açıklamalar!
    • 2
    • 17
    Ali Rıza Dizdardan flaş açıklamalar!

    Ali Rıza Dizdar'ın Radyospor'a yaptığı açıklamlardan satır başları ise şu şekilde;

    Ali Rıza Dizdar'dan flaş açıklamalar!
    • 3
    • 17
    Ali Rıza Dizdardan flaş açıklamalar!

    TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ BEŞİKTAŞ'IN YARARINA OLACAK MI?

    Beşiktaş tam bir tüzük değişikliği yapmadı. Bu sebeple tam faydalı oldu diyemeyiz. Tüzüğün A'den Z'ye incelenmesi gerekiyordu. Mesela; unuttukları adres değişikliği konusu çoktan değişmeliydi.

    Ali Rıza Dizdar'dan flaş açıklamalar!
    • 4
    • 17
    Ali Rıza Dizdardan flaş açıklamalar!

    Bizim uyarımızla düzeltildi. Yönetimin içinde hukukçular var ama bu konular dikkatini çekmemiş. Adres 2 senedir değiştiği halde bildirilmemişti. Kanunen adresiniz nereyse odur. Dernekler Kanunu'nda tüzüklerde adres yazılır. Bunu değiştirdiler.

    Ali Rıza Dizdar'dan flaş açıklamalar!
    • 5
    • 17
    Ali Rıza Dizdardan flaş açıklamalar!

    EN DOĞRU HAMLE NEYDİ?

    Tüzük değişikliğinde en doğru hamle neydi? Bizim bir çalışmamız vardı. Gün geçtikçe genişliyoruz. 3 kere Divan Kurulu Toplantısı'na gelmeyenin üyeliği düşüyordu. Bu hukuka ve sözleşmelere, anayasaya, etiklere aykırı bir maddeydi. Bunu düzelttiler.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN