Ali Rıza Dizdardan flaş açıklamalar!

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ali Rıza Dizdar, siyah-beyazlılarda gerçekleştirilen Tüzük değişikliği hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.
29 Eylül 2018 Cumartesi, 10:52:41
Güncelleme: 11:00:00
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Ali Rıza Dizdar'dan flaş açıklamalar!
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Dizdar, "Beşiktaş'ın menfaati her şeyden önce gelir. Ben 4. maddeyi bir hukukçu olarak mahkemelere taşımayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ali Rıza Dizdar'dan flaş açıklamalar!
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Ali Rıza Dizdar'ın Radyospor'a yaptığı açıklamlardan satır başları ise şu şekilde;
Ali Rıza Dizdar'dan flaş açıklamalar!
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TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ BEŞİKTAŞ'IN YARARINA OLACAK MI?
Beşiktaş tam bir tüzük değişikliği yapmadı. Bu sebeple tam faydalı oldu diyemeyiz. Tüzüğün A'den Z'ye incelenmesi gerekiyordu. Mesela; unuttukları adres değişikliği konusu çoktan değişmeliydi.
Ali Rıza Dizdar'dan flaş açıklamalar!
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Bizim uyarımızla düzeltildi. Yönetimin içinde hukukçular var ama bu konular dikkatini çekmemiş. Adres 2 senedir değiştiği halde bildirilmemişti. Kanunen adresiniz nereyse odur. Dernekler Kanunu'nda tüzüklerde adres yazılır. Bunu değiştirdiler.
Ali Rıza Dizdar'dan flaş açıklamalar!
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EN DOĞRU HAMLE NEYDİ?
Tüzük değişikliğinde en doğru hamle neydi? Bizim bir çalışmamız vardı. Gün geçtikçe genişliyoruz. 3 kere Divan Kurulu Toplantısı'na gelmeyenin üyeliği düşüyordu. Bu hukuka ve sözleşmelere, anayasaya, etiklere aykırı bir maddeydi. Bunu düzelttiler.