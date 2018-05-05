Ahmet Nur Çebi: "Tuzağa düşmeyelim"

Siyah-beyazlı takımın bu sezon Türkiye'yi Avrupa sahnesinde en iyi şekilde temsil ettiğine dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş olarak sezonu henüz kapamadık. Ancak şunu unutmayalım; bu sezon çok iyi bir şekilde Türkiye'yi Avrupa'da temsil ettik. Bizden daha iyi temsil eden şu ana kadar olmadı. Baktığınızda Beşiktaş'ın büyüklüğünü hissedeceksinizdir.