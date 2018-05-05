Ahmet Nur Çebi: "Tuzağa düşmeyelim"
Siyah-beyazlı takımın bu sezon Türkiye'yi Avrupa sahnesinde en iyi şekilde temsil ettiğine dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş olarak sezonu henüz kapamadık. Ancak şunu unutmayalım; bu sezon çok iyi bir şekilde Türkiye'yi Avrupa'da temsil ettik. Bizden daha iyi temsil eden şu ana kadar olmadı. Baktığınızda Beşiktaş'ın büyüklüğünü hissedeceksinizdir.
EFENDi BEŞiKTAŞ OLMAYA DEVAM
Türk futbolunda marka değerinin önemine dikkat çeken Çebi şöyle devam etti: "Türk futbolunun giderlerinin aşağı düşürülmesi için gelirlerinin arttırılması gerekiyor. Bunun için de marka değerimizin yukarı çıkması gerekiyor. Türkiye'de marka değeri yukarı çıkmadıkça bundan F.Bahçe, G.Saray, Trabzonspor, herkes zarar görecektir.
Beşiktaş Divan Kurulu'nda yer alan üyelerin birbirlerine saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşması gerektiğini belirten Ahmet Çebi, "Divan kurulunun en büyük özelliği istişare yapılmasıdır. Birbirimize sevgi ve saygımızı muhafaza etme zorunluluğumuz var. Etrafta zaten bizimle uğraşanlar var. Bir de biz kendi içimizde bu tür davranışlar içinde olursak yol alamayız. Bizim birbirimize sevgi ve saygılı olmamız gerekiyor" diye konuştu.
Vodafone Park'ta gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısının son bölümünde üyelerin eleştirilerine yanıt veren Çebi, "Borçların aşağı düşmesi için gelirlerin artması lazım. Bunun için futbolun marka değerinin yukarı çıkması gerekiyor. Türkiye'de futbolun marka değeri yukarı çıkmadığı sürece gelir artmayacak, herkes zarar görecek. Ne yazık ki bazı yöneticilerin hal ve davranışlarıyla yaratmış olduğu kötü atmosfer sonucu Türk futbolu zarar görmektedir. Beşiktaş'ın zarar gördüğünü düşündükleri yerde kendi ayaklarına kurşun sıkmışlardır" diye konuştu.
KISITLAMA ZAMANI!
Beşiktaş'ın borçlarında düşüş yaşandığını vurgulayan İkinci Başkan Çebi, "Borçlarımızda düşüş var ancak Türk kulüplerinin maalesef içinde olduğu mali problemler artarak devam ediyor. Özellikle kurun aşırı yükselişleri, kullanmak zorunda kaldığımız krediler ve faizler ağır olmaya başlamıştır.
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