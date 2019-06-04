Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup kararı - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
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Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup kararı

Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile önümüzdeki sezondan oldukça umutlu ve takımdaki bazı oyuncuların da Avcı ile yeniden yükselişe geçeceğini düşünüyor. Abdullah Avcı da yönetimle yaptığı görüşme sonrası, birçok oyuncunun geleceği hakkında karar verdi. İşte ayrıntılar...
4 Haziran 2019 Salı 16:15 Güncelleme: 04.06.2019 16:15
Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup kararı

Bu sezon için Karius, Vida, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Güven ve Burak'tan oluşacak takım iskeleti hazır durumda olan Abdullah Avcı, yaptıracağı yeni transferlerle oynatmak istediği yeni sistemi kuracak.

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Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup kararı

Avcı'nın defans hattında Vida'nın yanına mutlaka pas yüzdesi çok yüksek olan bir stoper istediği biliniyor.

Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup kararı

Bunun yanı sıra Avcı, birçok Avrupa ve Güney Amerika takımının listesinde olan Medel'i de (iyi bir bonservis ile satılmaz ise) oyun kurma kabiliyetinden dolayı stoperde değerlendirebilecek.

Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup kararı

Bu sezon için Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile sağ ve sol bek konusunda sıkıntı yaşamayacak olan Avcı, sadece bu iki oyuncuyu yedekleyecek transferler istiyor.

Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup kararı

Transfer komitesi ise bu iki ismin sadece yedek olarak değil Gökhan ve Caner'i zorlayacak, gerekirse yedek bırakacak kalitede oyuncular olmasını istediği için son iki sezonda olduğu gibi bek transferinde bir hayli uğraşacak.

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