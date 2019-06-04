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Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup kararı
Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile önümüzdeki sezondan oldukça umutlu ve takımdaki bazı oyuncuların da Avcı ile yeniden yükselişe geçeceğini düşünüyor. Abdullah Avcı da yönetimle yaptığı görüşme sonrası, birçok oyuncunun geleceği hakkında karar verdi. İşte ayrıntılar...
4 Haziran 2019 Salı 16:15 Güncelleme: 04.06.2019 16:15
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Transfer komitesi ise bu iki ismin sadece yedek olarak değil Gökhan ve Caner'i zorlayacak, gerekirse yedek bırakacak kalitede oyuncular olmasını istediği için son iki sezonda olduğu gibi bek transferinde bir hayli uğraşacak.
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