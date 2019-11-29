Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Slovan Bratislavayı konuk etti. Siyah-beyazlılar sahasında konuk ettiği rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup ederek gruptaki ilk 3 puanını aldı. Maç sonunda Beşiktaş cephesinde Necip Uysal ve Enzo Roco mücadeleyi değerlendirirken, teknik direktör Abdullah Avcı, futboluyla taraftarların tepkisini çeken Oğuzhan Özyakup ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
29 Kasım 2019 Cuma 00:12 Güncelleme: 29.11.2019 00:12
Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Enzo Roco: Gruptaki durumumuzu biliyorduk, puan alamamıştık. Armanın, formanın, bu kulübün prestiji için sahaya çıktık. Taraftara bir mutluluk yaşattıysak, ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

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Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

"ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRECEĞİM"

Formayı kapmak için mücadele edeceğini kaydeden Roco, "Yarından itibaren lig maçı için hazırlıklarımızı yapacağız. Vida çok tecrübeli bir stoper, önceden de birlikte oynadık. Forma şansı yakalamak için hergün çalışmalarımı çok ciddi şekilde sürdüreceğim" dedi.

Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması!


Grup aşamasının değerlendirmesini yapacağız, bugün 7 ya da 9 puanımız da olabilirdi.

Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

5. maç, 2 sarı kart gördüm Avrupa'da. Hepimiz ligimizde maçlar kaybedince hakemleri eleştiriyoruz, biraz da buranın üzerinden konuşulması daha güzel olur." sözlerini sarfetti.

Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

"ÜLKE PUANI AÇISINDAN ÖNEMLİYDİ"

Mücadelenin önemini anlatan Abdullah Avcı, "Prestij açısından ve ülke puanı açısından önemliydi. Son senelerde alışık olmadığımız şekilde puansız bir durumdaydık.

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