Abdullah Avcı'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

"ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRECEĞİM"

Formayı kapmak için mücadele edeceğini kaydeden Roco, "Yarından itibaren lig maçı için hazırlıklarımızı yapacağız. Vida çok tecrübeli bir stoper, önceden de birlikte oynadık. Forma şansı yakalamak için hergün çalışmalarımı çok ciddi şekilde sürdüreceğim" dedi.