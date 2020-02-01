NBA'de tepki çeken olay... Kobe Bryant'ın anısına büyük saygısızlık! - Son dakika Basketbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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NBA'de tepki çeken olay... Kobe Bryant'ın anısına büyük saygısızlık!

Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Staples Center'daki ilk Los Angeles Lakers maçında duygu dolu anlar yaşanırken, maç sırasında gerçekleştirilen şovlar ise büyük tepki çekti. İşte detaylar...
1 Şubat 2020 Cumartesi 10:58 Güncelleme: 01.02.2020 11:46
NBA'de tepki çeken olay... Kobe Bryant'ın anısına büyük saygısızlık!

Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın herkesi yasa boğan ölümünün ardından Staples Center'daki ilk Los Angeles Lakers maçında duygu dolu anlar yaşandı.

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NBA'de tepki çeken olay... Kobe Bryant'ın anısına büyük saygısızlık!

Geceye LeBron James'in gözyaşları damgasını vurdu. Yıldız basketbolcu, Kobe için yapılan tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

NBA'de tepki çeken olay... Kobe Bryant'ın anısına büyük saygısızlık!

Kobe ve kızı Gianna'nın saha kenarında her zaman oturduğu koltuklara çiçek konulurken, Gianna'nın giydiği 2 numaralı forma ile Kobe'nin sembolü haline gelen 24 numaralı forma asıldı.

NBA'de tepki çeken olay... Kobe Bryant'ın anısına büyük saygısızlık!

Lakers'lı oyuncular da maç öncesi ısınmaya 8 ve 24 numaralı Kobe Bryant formaları giyerek çıktılar.

NBA'de tepki çeken olay... Kobe Bryant'ın anısına büyük saygısızlık!

Staples Center'daki tüm koltuklara ise 8 ve 24 numaralı Kobe Bryant formaları asıldı.

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