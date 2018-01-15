Söylediği sözleri tutamayan yıldız futbolcular
İnter'de oynarken 'Ben Galatasaraylıyım. Kariyerime yurt dışında devam ediyorum ve dönmek istediğimde o gün şartlar ne olursa olsun Galatasaray'a dönmek isterim. Galatasaray'ı çok seviyorum' diye açıklama yapmıştı. Ancak İnter'den, Newcastle United'a oradan ayrıldıktan sonra da Fenerbahçe'ye transfer oldu.
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