Söylediği sözleri tutamayan yıldız futbolcular

Tam 6 yıl önce yaptığı açıklamada 'Ben çok iyi bir Beşiktaşlıyım ve yıllardır bu camianın içindeyim. Beşiktaş sayesinde buralara kadar geldim. Her zaman için Beşiktaşlı Gökhan Zan olarak anılmak isterim' sözlerini söylemişti. Ancak son olarak futbol hayatını Galatasaray'da sürdürdü. Şuan kulüpsüz.