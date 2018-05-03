Olaylı derbi kararından sonra ilk kez...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF yöneticileri Servet Yardımcı, Ali Dürüst, Cengiz Zülfikaroğlu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Dursun Özbek, Manchester United ve Chelsea Kulüplerinin eski Yöneticisi Peter Kenyon ve birçok spor adamı foruma katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve futbola olan destek politikalarının önemine dikkati çeken Demirören, "Ülkemizde 40'a yakın yeni stadın yapılması sağlandı. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Destekleriyle Türk futbolu gelişerek büyümeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.
"Maalesef büyümenin getirdiği borçlanma, özellikle büyük kulüpler için çözüm bekleyen önemli bir sorun haline geldi. Süper Lig'deki 18 kulübün toplam borcu, 7 milyar liraya, 4 büyüklerin toplam borcu ise 6 milyar liraya ulaştı. Gelirler 3,3 milyar lira seviyesindeyken, giderler 4,5 milyar lira. Yani her yıl 1,2 milyar lira zarar ediliyor."
"Yabancı oyunculara sözleşmelerle taahhüt edilen rakam ise 924 milyon avro. Avrupa kupaların katılan takımları önce UEFA denetliyor. Şu anda UEFA'da taslak çalışması biten ve yönetimden geçmek üzere olan yeni bir düzenleme mevcut. Burada net borç ve gelir oranlı bir sınırlama olacak. Biz de uyarlayarak uygulamaya yönelik önümüzdeki süreçte çalışmalar yapacağız."
ORMAN: "HEDEF, SÜPER LİG'İ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GLOBAL MARKASI HALİNE GETİRMEK"
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla katılımcılara hitap eden Fikret Orman, futbol ekonomisinin her geçen gün inanılmaz bir hızla büyüdüğünü kaydederek, "Hedefimiz, Süper Lig'i Türkiye'nin en büyük global markası haline getirmek." dedi.
Fikret Orman, pazarlamaya çok önem vermeleri gerektiğini aktararak, "Yurt dışı maç organizasyonları yapılmalı. Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa finallerini yurt dışında oynayabiliriz. Reklam ve tanıtım kampanyaları gerekli. Hedef pazarlarla sürekli iletişim kurulması lazım. Global sosyal medya hesaplarına yatırımlar yapılmalı." şeklinde konuştu.
Ev sahipliği adaylığı dosyası üzerinde detaylı bir çalışma yürüttüklerini aktaran Servet Yardımcı, "Muazzam bir çalışma gerçekleştirdik. Geçen hafta 2 bin sayfalık dosyamızı UEFA'ya teslim ettik. İçeriği çok dolu bir dosya. UEFA buna bakıyor. Ekonomik potansiyele dikkat ediyor. Adaylık 27 Eylül'de Nyon'da oylanacak. Dosyamızın dolu olması ve şampiyonayı düzenlemeyi ne kadar çok istediğimizi bildiğimiz için EURO 2024'e ev sahipliği yapma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"Türkiye, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya açılan geçiş kapısı. Bu, daha fazla seyirci, ticari beklenti ve heyecan demek. UEFA'ya şampiyonanın global olacağını söylüyoruz. Halkın desteğini biliyoruz. Şampiyona 10 statta oynanacak. Bu statlardan 8'i hazır. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda değişiklik yapacağız. Ev sahibi olduğumuz takdirde açılış ve final maçları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Ankara'da 65 bin kişilik stat yapmayı düşünüyoruz."
"Sekiz yıl önce EURO 2016 adaylığını şanssız bir şekilde 1 oyla kaybettik. O dosyada taahhüt ettiğimiz her şeyi şu an fazlasıyla yerine getirdik. Geçen 8 yılda hükümetimizin büyük yatırımlarıyla büyük gelişim sağladık ve güçlendik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyoruz. Onun arzusu bize güç veriyor. Türkiye, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi. İlk 5 sıradaki ülkeler ev sahipliği yaptı ama biz henüz bunu başaramadık. Bizim zamanımız geldi. Almanya'ya karşı biz de çok güçlüyüz. Şampiyona adaylığını alacağımızı düşünüyorum."
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2005'te İtalya'nın Milan ile İngiltere'nin Liverpool takımları arasında yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi finali için maç günü İstanbul'a 59 bin taraftarın geldiğini vurgulayan Yardımcı, şunları kaydetti: "Her kişi 610 dolar para harcadı. EURO 2024'te ise 1 ay boyunca 51 maç yapılacak ve çok daha büyük kazanç olacak. Prestij de çok önemli tabii. Fransa'da düzenlenen EURO 2016'da 2,5 milyon kişi maçları izledi. O şampiyonayı 700 bine yakın turist takip etti. İki milyar avro gelir elde edildi. Bunun 600-700 bin avro gideri var. Sonuçta 1-1,5 milyon avro kazanç sağlanmış oluyor. Bizim coğrafi avantajlarımız ve yeni sponsorlarımızla çok daha fazla gelir elde edeceğimizi düşünüyorum."
Özkan, genç oyunculara güvenmeye ve imkan sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i Türk ve Avrupa futboluna kazandırdık. Yeni hedeflerimiz var. Yarın Freiburg maçı için Almanya'ya, pazar günü de İngiltere'ye Chelsea karşılaşmasını takip etmeye gideceğim. Her ikisine de futbolcu satmaya gidiyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin dünya futbol pazarında yer almasının evrensel olmasıyla bağlantılı olduğunu vurgulayan Seyit Mehmet Özkan, "Geçen sezon başında Freiburg'a sattığımız Çağlar Söyüncü, Arsenal'e transfer olmak üzere. O transferden de gelir elde edeceğiz. Arsenal, bizden Çağlar'ın datalarını istiyor. Hazırladık. Evrensel olmayan milliyetçi olamaz. Erce, Berke ve Barış Alıcı'yı satma görüşmelerimiz devam ediyor. Bu 3 oyuncudan 2'sini satabilirsek, gelecek sezon kimseye muhtaç olmadan bütçemizi götüreceğiz." dedi.
Türkiye'deki genç oyunculara 11 yıl önce yatırım yapma kararı aldıklarını ve şimdi bunun karşılığını almaya başladıklarını aktaran Özkan, sözlerine şöyle devam etti:
"Süper Lig'e çıkmayacağız. Yabancı oyuncu oynatmamaya devam edeceğiz. Almanya altyapıya 1 milyar avro para harcadı. Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) oyuncuların yüzde 65'i yerlilerden kurulu. Bu, çok önemli."
"Galatasaray-Beşiktaş maçında ise sahada Türk oyuncu sadece Gökhan Gönül vardı. Aklımızı başımıza alalım. Kulüplerin bütçelerinin yüzde 10-15'ini altyapıya ayrımaları gerek. Asgari ücret ödediğimiz antrenörden oyuncu yetiştirmesini bekleyemeyiz. Bu böyle gitmez. Futbolcu çiftlikleri kurmamız lazım. Ülkede stoper yetişmiyor. Akademide stoper antrenörü istihdam ediyoruz. Bunu forvette denedik. Şu an oyuncularımızın son vuruşlarında yüzde 20-25 artış var. Çok çalışacağız."
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın altyapıdan A takıma çok oyuncu çıkarmasını beklememeleri gerektiğini ifade eden Seyit Mehmet Özkan, "Üç büyükler bizim göz bebeğimiz. Onların altyapıda mucizeler yaratmasını beklemeyin. Kolay değil. Onları ayrı bir yere koyuyorum. Avrupa'da en fazla gelir elde eden kulüpler sıralamasında ilk 30'da yoklar. Bu iyi değil. Daha çok gelir elde etmemiz lazım. Üç büyükler dışındaki diğer kulüplerin yetiştirici kimliğinin olması lazım." diye konuştu.
Avrupa'da birçok kulüp tarafından takip edildiklerini vurgulayan Özkan, "12 yıllık bir master planımız var. 3 yılda bir, takım fotoğraflarını yüzde yüz değişecek şekilde planlama yapıyoruz. Fırsat buldukça gençlerimizi turnuvalara çıkarıyoruz. 2020'li yıllarda Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Daha önce çıkarsak da parayı alıp tekrar düşeceğiz." şeklinde görüş belirtti.
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