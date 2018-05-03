Olaylı derbi kararından sonra ilk kez...

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın altyapıdan A takıma çok oyuncu çıkarmasını beklememeleri gerektiğini ifade eden Seyit Mehmet Özkan, "Üç büyükler bizim göz bebeğimiz. Onların altyapıda mucizeler yaratmasını beklemeyin. Kolay değil. Onları ayrı bir yere koyuyorum. Avrupa'da en fazla gelir elde eden kulüpler sıralamasında ilk 30'da yoklar. Bu iyi değil. Daha çok gelir elde etmemiz lazım. Üç büyükler dışındaki diğer kulüplerin yetiştirici kimliğinin olması lazım." diye konuştu.