Oğuzhan'la Çağlar aynı takıma mı?
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, büyük kulüpler de şimdiden hedeflerini belirlemeye başladı.
Özellikle Cenk, Cengiz, Hakan gibi yıldızlarımızın Avrupa'da gösterdiği performanslar Türk oyunculara olan iştahı artırıyor.
Biz de sizler için Avrupa'ya transferi gündemde olan oyuncuların son durumlarını derledik.
Bakalım kimleri kimler istiyor?
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