Galatasaraylı Bafetimbi Gomis zirveyi hedefliyor

Süper Lig'de son haftaya girilirken 28 golle krallıkta zirvede yer alan Bafetimbi Gomis'in hedefinde Fenerbahçeli efsane Alex de Souza var. Gomis, bu hafta oynanacak Göztepe maçında bir gol atması halinde Alex'i geride bırakarak Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.

İşte Süper Lig'de şu ana kadar bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcular;