Galatasarayda maaş krizi! Yerliler isyanda...

Ligde ikinci sırada yer alan, Şampiyonlar Ligi'ne ise galibiyetle başlayan Galatasaray'da maaşlarla ilgili kriz çıktı!
26 Eylül 2018 Çarşamba, 12:00:06
Güncelleme: 12:01:07
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Galatasaray'da maaş krizi! Yerliler isyanda...
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"Yine Galatasaray, yine zamanında ödenemeyen paralar... Cim-Bom'da yerli futbolcular başka, yabancılar ise başka muamele görüyor. Sarı-kırmızılılarda yerli futbolcuların geçen sezondan alacaklarının bile bulunduğu, bu sezon ise aylık maaşlarının ödenmediği belirlendi."
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Galatasaray'da maaş krizi! Yerliler isyanda...
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"Buna karşın yönetim yabancılara ödemeyi ise ihmal etmedi ve yasal süreler içinde paraları hesaba geçti. Böylece sezon başından beri sadece 26 dakika oynayan Feghouli parasını zamanında alırken, Türk oyuncular alamadı."
Galatasaray'da maaş krizi! Yerliler isyanda...
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"Yerliler zamanında kendilerine yapılmayan ödemeler konusunda ses çıkarmadı ama ister istemez bu durum Florya'da polemik konusu oldu."
Galatasaray'da maaş krizi! Yerliler isyanda...
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"Futbolculardan borçsuzluk kağıdı almak zorunda olan sarı-kırmızılıların nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Yönetimin ay sonundaki kongrenin ardından bu konuda harekete geçeceği belirtiliyor." (Milliyet)