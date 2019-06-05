Galatasaray Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı!

Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı - kırmızılı ekip Toulouse ile sözleşmesi sona eren Türk pasaportlu İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı. İşte transfere dair tüm detatlar...
5 Haziran 2019 Çarşamba 00:34
Güncelleme: 05.06.2019 01:06
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Gelecek sezonlarda gelebilecek muhtemel yabancı sınırlaması nedeni ile yerli statüsünde forma giyebilecek isimleri araştırmaya başlayan Galatasaray'ın gündemine Jimmy Durmaz geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Kırmızılı yönetim İsveç doğumlu oyuncu ile yapılan görüşmeler sonucunda 2 1 yıllık anlaşma sağladı.
''TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTERİM''
Jimmy Durmaz, daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği formasını giydiğini ve Türkiye'de yeniden forma giymek istediğini dile getirdi.
YABANCI KONTENJANINDAN SAYILMIYOR
Daha önce ülkemizde Gençlerbirliği formasını da giyen İsveç doğumlu yıldız futbolcu Jimmy Durmaz'ın Türk pasaportu da bulunuyor.
Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a transfer olması halinde Tür oyuncu statüsünde forma giyecek