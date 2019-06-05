Galatasaray Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı!

Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı - kırmızılı ekip Toulouse ile sözleşmesi sona eren Türk pasaportlu İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı. İşte transfere dair tüm detatlar...