Fenerbahçe tabuları yıktı
İşte Fenerbahçe'nin lig tarihinde aldığı en farklı sonuçlar;
2009 FB 7-0 Hacettepe
2005 FB 7-0 Kayseri
2003 FB 7-1 Elazığ
2002 FB 7-1 Bursa
1997 FB 7-0 A.Şeker
1997 FB 7-0 Denizli
1994 FB 8-1 Erciyes
1994 FB 8-1 Samsun
1992 FB 7-1 Karşıyaka
1989 Eskişehir 2-7 FB
1984 FB 7-0 Denizli
1974 FB 7-1 Göztepe
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.