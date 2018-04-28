Denizlispor-Gaziantepspor maçında görülmemiş olay!
Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor, 33'üncü haftada konuk ettiği küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında, daha önceki cezası nedeniyle 1 yıl stada girmeme cezası bulunan Denizlispor taraftarı Ali Demirkaya, vinç kiralayıp maçı stad dışından havada sepette izledi. Polisin müdahalesiyle vinç indirildi..
Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor, 33'üncü haftada konuk ettiği küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında, daha önceki cezası nedeniyle 1 yıl stada girmeme cezası bulunan Denizlispor taraftarı Ali Demirkaya, vinç kiralayıp maçı stad dışından havada sepette izledi. Polisin müdahalesiyle vinç indirildi..
Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor, 33'üncü haftada konuk ettiği küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında, daha önceki cezası nedeniyle 1 yıl stada girmeme cezası bulunan Denizlispor taraftarı Ali Demirkaya, vinç kiralayıp maçı stad dışından havada sepette izledi. Polisin müdahalesiyle vinç indirildi..
Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor, 33'üncü haftada konuk ettiği küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında, daha önceki cezası nedeniyle 1 yıl stada girmeme cezası bulunan Denizlispor taraftarı Ali Demirkaya, vinç kiralayıp maçı stad dışından havada sepette izledi. Polisin müdahalesiyle vinç indirildi..
Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor, 33'üncü haftada konuk ettiği küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında, daha önceki cezası nedeniyle 1 yıl stada girmeme cezası bulunan Denizlispor taraftarı Ali Demirkaya, vinç kiralayıp maçı stad dışından havada sepette izledi. Polisin müdahalesiyle vinç indirildi..
Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor, 33'üncü haftada konuk ettiği küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında, daha önceki cezası nedeniyle 1 yıl stada girmeme cezası bulunan Denizlispor taraftarı Ali Demirkaya, vinç kiralayıp maçı stad dışından havada sepette izledi. Polisin müdahalesiyle vinç indirildi..
Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor, 33'üncü haftada konuk ettiği küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında, daha önceki cezası nedeniyle 1 yıl stada girmeme cezası bulunan Denizlispor taraftarı Ali Demirkaya, vinç kiralayıp maçı stad dışından havada sepette izledi. Polisin müdahalesiyle vinç indirildi..
Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor, 33'üncü haftada konuk ettiği küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında, daha önceki cezası nedeniyle 1 yıl stada girmeme cezası bulunan Denizlispor taraftarı Ali Demirkaya, vinç kiralayıp maçı stad dışından havada sepette izledi. Polisin müdahalesiyle vinç indirildi..
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