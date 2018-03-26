Ünlü İtalyan Menajer Mino Raiola, Guardiola hakkında şok yaratan ifadelerde bulundu.

İyi bir antrenör olabilir ancak kişilik olarak o tam bir sıfır. Bir korkak ve bir köpek.

İspanyol Marca gazetesi ise Raiola'nın daha önceden Guardiola hakkında söylediği diğer sözleri de sitesinde paylaştı.

-Pep'in kendisiyle alakalı problemleri var.

-Onun benimle karşılıklı oturmaya cesareti yok.

-Cruff ve Guardiola beraber akıl hastanesi yatmalalılar. Susup, oturup, kart oynasınlar.

-Guardiola insanların inandığı kadar mükemmel değil.