İşte Avrupa basınındaki sıcak gelişmeler!
İlkay Gündoğan yarın oynanacak Almanya - Brezilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
2014 Dünya Kupası'ndaki Brezilya karşısında alınan 7-1'lik skora değinen Türk asıllı oyuncu "Borussia Dortmund eğitim kampında 7-1'i gördüm. Hepimiz televizyonun önünde inanamayarak oturuyorduk. "
"Brezilyalıların çok hayal kırıklığına uğradığını anlayabiliyorum. Ama takım artık o zamankiyle karşılaştırılamaz. Bu maç ciddi bir test olacaktır. Brezilya, Dünya Kupası şampiyonluğu açısından benim için bir favori. " dedi.
Almanya - Bild
Ünlü İtalyan Menajer Mino Raiola, Guardiola hakkında şok yaratan ifadelerde bulundu.
İyi bir antrenör olabilir ancak kişilik olarak o tam bir sıfır. Bir korkak ve bir köpek.
İspanyol Marca gazetesi ise Raiola'nın daha önceden Guardiola hakkında söylediği diğer sözleri de sitesinde paylaştı.
-Pep'in kendisiyle alakalı problemleri var.
-Onun benimle karşılıklı oturmaya cesareti yok.
-Cruff ve Guardiola beraber akıl hastanesi yatmalalılar. Susup, oturup, kart oynasınlar.
-Guardiola insanların inandığı kadar mükemmel değil.
Pogba ile Mourino arasındaki gerginlik, Portekizli menajerin basın önünde Fransız futbolcuya yaptığı eleştiriler sonucu artmıştı.
Galatarasay'ın eski oyuncusu Drogba ise bu konuda bir açıklamada bulundu.
Jose Pogba'yı çok seviyor ve ona çok güveniyor. Bu yüzden ondan çok fazla şey bekliyor ve bazen ona kaba bile davranıyor. Bu Jose'nin çalışma tarzıdır.
Fransa - Telefoot
Atletico Madrid'in ünlü golcüsü Griazmann'ın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, oyuncunun nereye gideceği ise henüz netlik kazanmış değil. O yüzden Griezmann'ın yaptığı bu açıklamalar Manchester United iddialarını kuvvetlendirdi.
Pogba ile oynamaktan çok büyük keyif alıyorum. Onunla aynı kulüpte her gün beraber idmana çıkmak mükemmel olurdu.
Fransa - CANAL +
Eski Beşiktaş antrenörü Portekizli Carlos Carvahal, Jose Mourinho ve onun oyuncularıyla olan tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Ondan çok şey öğrendim. En iyisiyle öğrenmeye çalıştım. Benim gibi büyük bir özgüveni var. Bu meslekte buna ihtiyacın var. Ama o bana göre tamamen farklı bir kişilik. Yüzleşmeyi sever. İnsanlarla savaşmayı sever. Ve dövüşürken kendini daha iyi hissediyor.
İngiltere - Sky sports
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