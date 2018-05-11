Arda Turan'a tarihi ceza!

TÜRKİYE DIŞINDA OYNAR

Arda,​ Başakşehir'den ayrılırsa ve Avrupa'dan her hangi bir takıma giderse bu ceza uygulanmaz. Orada aynı şekilde oynamaya devam eder. Ama Türkiye'den bir takıma giderse cezalar uygulanır. Sadece ırkçılık ve şikeye ilişkin cezalar uluslararası ceza kapsamındadır. Bunun dışında verilen cezalar başka ülkelerde uygulanmıyor.