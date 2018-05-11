Arda Turan'a tarihi ceza!
PFDK, Sivasspor maçında kırmızı kart gören Arda Turan'a tarihi bir ceza verdi. Arda, yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a yönelik saldırısı sonrası gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10, ihracından sonra orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya hakareti ve tehdidi sebebiyle üçer olmak üzere toplam 16 müsabakadan men edildi.
Uğurlu'nun TFF'ye gönderdiği raporunda ihraç sonrası tecrübeli yıldızın kendisine "Şerefsizler" dediğini, daha sonra oyun alanını terk ederken tekrar geri dönerek yumruğunu sıkıp "Hepinizi öldürmek lazım" ifadesini kullandığını yazdığı öğrenildi. Kurul da hakaret ve tehditten 3'er maç olmak üzere 6 karşılaşma daha men cezasına çarptırdı.
TÜRKİYE DIŞINDA OYNAR
Arda, Başakşehir'den ayrılırsa ve Avrupa'dan her hangi bir takıma giderse bu ceza uygulanmaz. Orada aynı şekilde oynamaya devam eder. Ama Türkiye'den bir takıma giderse cezalar uygulanır. Sadece ırkçılık ve şikeye ilişkin cezalar uluslararası ceza kapsamındadır. Bunun dışında verilen cezalar başka ülkelerde uygulanmıyor.
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