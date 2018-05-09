9 Mayıs transfer gelişmeleri

Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'nin bu yaz Celta Vigo ya da Espanyol'a transfer olabileceği iddia edildi.



Önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fabri'nin menajerinin her iki kulübün temsilcileriyle de görüşme halinde olduğu belirtildi.



Beşiktaş'ın kararı Fabri'ye bıraktığı ve oyuncunun istemesi halinde bu iki kulüpten birine transfer olmasına engel olunmayacağı belirtildi.