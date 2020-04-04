Corona virüsü hakkında şaşırtan detay! Yeni ortaya çıktı

Corona virüsü hakkında günbegün gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her gün tedavi için bir adım daha ileri gidilirken bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Virüs hakkında uzmanlardan son dakika bilgisi geldi. Corona virüsü (Covid-19) salgını hakkında uzmanlar korkutan bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...