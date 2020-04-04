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Corona virüsü hakkında şaşırtan detay! Yeni ortaya çıktı
Corona virüsü hakkında günbegün gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her gün tedavi için bir adım daha ileri gidilirken bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Virüs hakkında uzmanlardan son dakika bilgisi geldi. Corona virüsü (Covid-19) salgını hakkında uzmanlar korkutan bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...
4 Nisan 2020 Cumartesi 15:59
Güncelleme: 04.04.2020 15:59
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Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgınında ölü sayısının her geçen gün arttığı ABD'deki nörologlardan kritik açıklama geldi.
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Ülkedeki nörologların az sayıda corona virüs (Covid-19) hastasının beyninde ciddi bozukluklar tespit ettiğini açıkladı.
Bu hastalarda corona virüse yakalandıktan sonra konuşma bozukluğu veya tepki azalması gözlemlendiği ifade edildi.
ABD'de meydana gelen coronavirüs vakalarına ilişkin olarak 74 yaşındaki bir corona virüs hastasının konuşma kaybına uğradığını ve hastanın beyin taramaları sonrasında beynin bazı bölümlerinde anormal şişme ve hücre ölümü tespit edildiği belirtildi.
Konuyla ilgili New York Time Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan nörolog Dr. Elissa Fory, 50 yaşlarında bir corona virüs hastasında benzer belirtilergözlemlediklerini ve nadir durumlarda beyinde hasar tespit ettiklerini ifade etti.