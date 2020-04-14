Bilim insanları şokta! Dünyanın sonu mu geliyor?

Dünya uzun bir süredir binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsü pandemisi ile savaşıyor. Çin'den dünyaya yayılan ancak etkisini özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde gösteren yeni tip corona virüsü (COVID-19) için çalışmalar tüm hızıyla sürerken bililm insanlarını korkutan bir gelişme yaşandı. İşte yaşanan o gelişme ve detaylar...