Bilim insanları şokta! Dünyanın sonu mu geliyor?

Dünya uzun bir süredir binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsü pandemisi ile savaşıyor. Çin'den dünyaya yayılan ancak etkisini özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde gösteren yeni tip corona virüsü (COVID-19) için çalışmalar tüm hızıyla sürerken bililm insanlarını korkutan bir gelişme yaşandı. İşte yaşanan o gelişme ve detaylar...
14 Nisan 2020 Salı 10:31
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Bu görüntü Avrupa Uzay Ajansı tarafından çekildi. Koronavirüs salgınıyla birlikte sürpriz şekilde Kuzey Kutbu uydudan bu şekilde görüntülenirken, ilk kez bilim insanları böyle bir manzarayla karşılaşıyor.
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Daha önce Güney Kutbu'nda bulunan ozon tabakasının üzerindeki çatlakların koronavirüs nedeniyle büyük oranda kapandığı ortaya çıkmıştı. Ancak Kuzey Kutbu'ndaki bu görüntüne bilim insanları anlam veremedi. Güney Kutbu'nun aksine bu noktada ilk kez böyle bir şey görülüyor.
Bilim insanlarının şaşırdığı taraf ise Kuzey Kutbu üzerinde bu büyüklükte bir deliğin daha önce hiç oluşmamış olması. Peki Kuzey Kutbu'nda neler oluyor? Ozon tabakası neden bu denli hızlıca büyüdü?
Ozon deliğinin bu kadar büyük olmasının başlıca sebebi olarak kutup bölgesindeki normalden daha düşük sıcaklıklar gösteriliyor. Bilim insanlarına göre kuvvetli rüzgarlar Kuzey Kutbu'nda oluşan 'kutup girdabı' içinde soğuk havayı hapsederek sıcaklıkların düşmesine yol açtı. Bu gelişme de ozon tabakasının incelmesine sebep oldu ve bir süre sonra ozon tabakasında deliğe yol açtı.
Diğer yandan ünlü iş adamı Bill Gates, koronavirüsle ilgili yeni bir çarpıcı açıklama yaptı; ancak bu kez Gates kötü haberi verdi. İşte dünyanın konuştuğu o açıklamanın satır başları...