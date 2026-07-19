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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi! Davinson'u takımda tutacak

Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi! Davinson'u takımda tutacak

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Davinson Sanchez'in Kolombiya Milli Takımı'ndan partneri Jhon Lucumi'yi kadrosuna katmak istiyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde, Davinson'un Como'ya olası transferiyle ilgili belirsizliği de sona erebilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi! Davinson'u takımda tutacak

Yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, orta sahaya Lesley Ugochukwu transferinin ardından hücum hattı ve savunmaya takviye için harekete geçti.

Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi! Davinson'u takımda tutacak

Aslan, Juventus'un stoperi Gleison Bremer'in yüksek maaş talebi nedeniyle Jhon Lucumi'ye yöneldi.

Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi! Davinson'u takımda tutacak

Davinson Sanchez ile Kolombiya Milli Takımı'nda yan yana oynayan Bologna forması giyen 28 yaşındaki oyuncu, gündeme alındı.

Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi! Davinson'u takımda tutacak

Cimbom, Dünya Kupası'nda adından söz ettiren bu ikiliyi, Galatasaray'da buluşturmak istiyor.

Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi! Davinson'u takımda tutacak

Bologna'da 1 yıl sözleşmesi kalan Lucumi'nin 28 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi süresi doldu.

Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi! Davinson'u takımda tutacak

Sabah'ın haberine göre, 15 milyon Euro teklif etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, transferi gerçekleştirirse Abdülkerim Bardakcı'nın yerinde oynatacak.

Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi! Davinson'u takımda tutacak

Kolombiyalı solak yıldız, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi! Davinson'u takımda tutacak

Jhon Lucumi'nin Transfermarkt verilerine göre 22 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi! Davinson'u takımda tutacak

Dünya Kupası'nda 5 maçta birlikte oynayan Sanchez ve Lucumi ile Kolombiya, kalesinde 1 gol gördü.

Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi! Davinson'u takımda tutacak

İkili, toplamda 26 maçta beraber ter dökerken birbirlerine 1 gol attırdı.

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