Galatasaray'dan Jhon Lucumi hamlesi! Davinson'u takımda tutacak
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Davinson Sanchez'in Kolombiya Milli Takımı'ndan partneri Jhon Lucumi'yi kadrosuna katmak istiyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde, Davinson'un Como'ya olası transferiyle ilgili belirsizliği de sona erebilir. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 06:50
Yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, orta sahaya Lesley Ugochukwu transferinin ardından hücum hattı ve savunmaya takviye için harekete geçti.
Aslan, Juventus'un stoperi Gleison Bremer'in yüksek maaş talebi nedeniyle Jhon Lucumi'ye yöneldi.
Davinson Sanchez ile Kolombiya Milli Takımı'nda yan yana oynayan Bologna forması giyen 28 yaşındaki oyuncu, gündeme alındı.
Cimbom, Dünya Kupası'nda adından söz ettiren bu ikiliyi, Galatasaray'da buluşturmak istiyor.
Bologna'da 1 yıl sözleşmesi kalan Lucumi'nin 28 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi süresi doldu.
Sabah'ın haberine göre, 15 milyon Euro teklif etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, transferi gerçekleştirirse Abdülkerim Bardakcı'nın yerinde oynatacak.
Kolombiyalı solak yıldız, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
Jhon Lucumi'nin Transfermarkt verilerine göre 22 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
Dünya Kupası'nda 5 maçta birlikte oynayan Sanchez ve Lucumi ile Kolombiya, kalesinde 1 gol gördü.
İkili, toplamda 26 maçta beraber ter dökerken birbirlerine 1 gol attırdı.