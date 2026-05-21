Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray

Kolay olmadı

Sezon başındaki transfer süreci hakkında konuşan Barış Alper, “Sezon başı benim için kolay olmadı. Küçükken yaşanan problemlerin aile içerisinde kalması gerektiğini öğrendim. Vicdanım rahat” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
Kolay olmadı

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, sezon başında Suudi Arabistan'a gerçekleşmeyen transfer sürecini anlattı. AA'ya konuşan milli oyuncu, sürecin zor olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Açıkçası sezon başı benim için kolay olmadı. Her zaman iyi insan olmaya çalışıyorum. Vicdanımın rahat olması gerektiğini düşünüyorum. Küçükken yaşanan problemlerin aile içerisinde kalması gerektiğini öğrendim. Benim adıma kolay olmadı ama şu an şampiyonluğu kazandık.

YİNE ŞAMPİYON BİZİZ

Bence bunlar zamanı geldiğinde tabii ki de konuşulur. Vicdanım rahat olduğu için açıkçası ben çok sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Süper Lig'de şampiyon olduğumuz için mutluyuz. Dört senedir üst üste şampiyon oluyoruz. İnşallah 5. kez de şampiyon olacağız. Öncelikle futbolcu arkadaşlarıma, sonra da başkanımız, teknik ekibimiz, yöneticilerimiz ve personellerimize teşekkür ediyorum. Hep beraber ailece şampiyon olduk. Üst üste 4 senedir şampiyon oluyoruz, mutluyuz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDEYİZ

Şampiyonlar Ligi seviyesi çok farklı. Çok kaliteli futbolculara sahibiz. Bizim hedeflerimiz çok farklı. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı da geçmeyi planlıyorduk ama olmadı. Bu sezon oynadığımız futbolla o seviyenin takımı olduğumuzu hissettirdik. İnşallah yeni sezonda onun da bir üstüne çıkmak istiyoruz. Bununla yetinecek bir takım değiliz. Daha fazlasını istiyoruz.

OSIMHEN BAŞKA

Victor Osimhen bizim oyun planımızı çok değiştiriyor. Ancak bir B planımız da olmak zorunda. Bazen ben de olmayabilirim, Osimhen de olmayabilir. Osimhen olmadığında performansımızın etkilenmesi çok normal. Gerçekten çok büyük bir oyuncu, çok da iyi bir insan.

