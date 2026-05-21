Camavinga Hayali

Yeni sezonda da transferde dünya çapında ses getirmek isteyen G.Saray, büyük ve önemli isimlerle temas kuruyor. Özellikle orta saha için çok büyük düşünen sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Real Madrid'den ayrılması beklenen 23 yaşındaki Fransız orta saha Eduardo Camavinga'yı renklerine katmak istiyor.

İspanyol ekibi tarafından gözden çıkartılan ve gönderilmesi beklenen Camavinga, artık önündeki seçeneklerini değerlendirmeye başlayacak. Sarı-kırmızılılar da bunu fırsata çevirmeye çalışacak.

50 MİLYON EURO!

Başkan Dursun Özbek, orta sahada tıpkı Osimhen ve Leroy Sane gibi dünyada kendisini kanıtlamış bir oyuncu olan Camavinga için şartlarını zorlayacak.

Henüz 23 yaşında büyük bir tecrübeye sahip olan yıldız oyuncu, Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na sürpriz bir şekilde davet edilmedi. Bu nedenle Dünya Kupası'nı beklemeyecek olan Camavinga, kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek. G.Saray yönetimi bu transfer için 50 milyon euro gibi önemli bir bonservis bedeli ödemeyi göze almış durumda.

GABRIEL SARA'NIN YERİNE ALINACAK

Bir süredir İngiliz ekipleri ile temasta bulunan ve Aston Villa ile anlaştığı iddia edilen Gabriel Sara'nın yeni sezonda takımdan ayrılması bekleniyor. G.Saray, Brezilyalı futbolcunun gidişinden 30-40 milyon euro arasında bir gelir bekliyor. Bonservis bedeli doğrudan Camavinga transferinde kullanılacak.

İKİ YÖNLÜ OYNUYOR

Eduardo Camavinga orta sahada fiziksel üstünlüğü ve top kapma becerisi ile dikkat çekiyor. Ancak Fransız yıldız topla hücuma çıkmayı ve kritik paslar atmayı da çok seviyor. Oyuna iki yönlü hükmediyor.

MBAPPE İLE SORUN YAŞADI

Fransız futbolcunun takım arkadaşı ve vatandaşı Kylian Mbappe ile arasının bozuk olduğu da biliniyor. Hem İspanyol ekibinde hem de Fransa Milli Takımı'nda güçlü bir figür olan Mbappe'nin de Camavinga'nın sürecinde etkili olduğu iddia ediliyor. Real Madrid oyuncuyu satış listesine koyarken, Fransa Milli Takımı da 2026 FIFA Dünya Kupası'na davet etmedi.

BAYERN MAÇININ SUÇLUSU İLAN EDİLDİ

Bu sezon Real Madrid'de 29 maça çıkan Camavinga aslında takımın önemli oyuncuları arasında yer alıyordu. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenen İspanyol ekibinde Camavinga 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla mağlubiyetin sorumlusu ilan edildi ve gözden çıkarıldı.