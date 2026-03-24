Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, futbolda G.Saray'ı desteklediğini söyledi. Vatandaşı İsmael Garcia'nın G.Saray teknik ekibinde yer aldığını belirten Laso, "Futbolda G.Saraylı oldum çünkü Garcia İspanyol. Onunla sık sık akşam yemeğinde buluşup spor hakkında konuşuyoruz. Bu yüzden biraz G.Saraylı oldum" ifadelerini kullanarak futbolda sarı-kırmızılı takımı desteklediğini söyledi.