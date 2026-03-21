1 numara geleneği

Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır'ın performansı beğeni topladı. Kariyerinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele eden Uğurcan, özellikle İngiliz ekibi Liverpool'a karşı 3 maçta gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. 29 yaşındaki eldivenin performansı, akıllara Galatasaray'ın kaleci geleneğini getirdi. Uğurcan Çakır, sarıkırmızılılarda 1984'te Zoran Simoviç'le başlayıp Claudio Taffarel, Faryd Mondragon ve Fernando Muslera ile devam eden başarılı dönemleri akıllara getirdi. Söz konusu kalecilerle unutulmaz şampiyonluklar yaşanmıştı.

ŞİMDİ SIRA ŞAMPİYONLUKTA

Genel itibarıyla yabancı kalecilerle başarılara uzanan Galatasaray'da ilk kez bir Türk kaleci kısa sürede bu denli başarı sergiledi. Uğurcan Çakır, sezon başında geldiği Aslan'da 1 numarayı kaptı, adından söz ettirdi. Devler Ligi'nde 12 maçın tamamında kalede olan Uğurcan, 48 kurtarışla dikkat çekti. Liverpool'a karşı da oynadığı 3 maçta 22 kurtarış yapan milli kaleci, şimdi gözünü kupalara dikti. Uğurcan, sarı-kırmızılı formayla kupalar ve şampiyonluklara uzanarak efsaneleşen isimlerin izinden gitmek istiyor. Daha önce Trabzonspor'da şampiyon olan Uğurcan şimdi de Galatasaray'da zirveyi hedefliyor.

KALECİ İSTİKRARI

Galatasaray'ın başarılı olduğu yıllarda kaleci istikrarı göze çarpıyor. Zoran Simoviç, 1984-1990 arası forma giyerken, Taffarel 1998-2001 yılları arasında 1 numarayı almıştı. Mondragon 2002-2007 arası kaleyi korurken, Muslera ise tarihe geçip 2011'den 2025'e kadar 14 sene eldivenleri takmıştı. Uğurcan Çakır da daha önce Trabzonspor'da 2014-2025 arası geçirdiği başarılı yılları ardından Galatasaray'a geldi.

KUPALARA AMBARGO

Sarı-kırmızılılarda efsane kalecilerin ortak özelliği kazandıkları şampiyonluklar ve kupalar oldu. Simoviç, 2 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası kazandı. Taffarel, 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kaldırdı. Mondragon, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Muslera ise 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 6 Süper Kupa ile tarihe geçti.

32

Uğurcan Çakır, bu sezon Galatasaray'da 32 resmi maça çıktı. Uğurcan, Şampiyonlar Ligi'nde 12, Süper Lig'de 19, Süper Kupa'da da 1 maçta oynadı.

SIRA GALATASARAY'DA

Uğurcan Çakır, Trabzonspor kariyerinde birbirinden önemli başarılar yakaladı. Uğurcan, bordo- mavililerde 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu kazanırken, 2 Süper Kupa, 1 de Türkiye Kupası zaferleri yaşadı. Uğurcan Çakır, 2025-2026 sezonunda da Galatasaray'da Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu hedefliyor.