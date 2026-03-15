Sanat eseri

Osimhen Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda sırtlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın skor yükünü çeken Nijeryalı golcü, Başakşehir karşısında da şovunu sürdürdü. 27 yaşındaki yıldız, 64'üncü dakikada Barış Alper'in ortasında röveşatayla kaleye füze gönderdi, ancak top direkte patladı. Sahada basmadık yer bırakmayan ve iştahlı oyunuyla dikkat çeken golcü futbolcu, çalışkanlığının semeresini aldı. 66'da Yunus'un pasında savunmanın arkasına sarkan Victor Osimhen fileleri havalandırdı.

SÜPER LİG'DE 16 GOLE KATKI

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda çarşamba günü oynanacak Liverpool rövanşını düşünen Okan Buruk, 74'üncü dakikada Nijeryalı futbolcuyu oyundan aldı. İcardi oyuna dahil olurken, sarıkırmızılı taraftarlar Osimhen'i ayakta alkışladı. Alanyaspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayan, Beşiktaş derbisinde zaferi getiren golü kaydeden 'Maskeli Kral', Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye yükseltti. Ligde ayrıca 4 asisti bulunan Osimhen, Devler Ligi'nde de 7 gol, 3 asistlik performansıyla 10 gole direkt etki etti.