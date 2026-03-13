İşin sırrı savunma

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek çeyrek final öncesinde önemli bir avantaj elde eden G.Saray, başarısını büyük ölçüde takım savunmasına borçlu. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'den başlayan bir pres ve takım savunması uyguluyor. Bunu sahaya yansıtabildiği maçlarda rakiplerine büyük bir üstünlük kuran Okan Buruk'un öğrencileri, Frankfurt maçından büyük bir ders çıkardı. İlk haftada Almanya'da 5 yiyen Aslan, ardından toparlandı.

DAVİNSON'DAN 58 TOP KAPMA

Eksik oyuncuları nedeniyle Union SG ve Monaco karşısında da sıkıntı yaşayan G.Saray, tam kadro olduğu maçlarda istediğini almayı başardı. Juventus deplasmanında konsantrasyon sorunu yaşasa da turu uzatmalarda geçen sarı-kırmızılılarda Uğurcan ve Davinson ön plana çıktı. Uğurcan Çakır, Devler Ligi'nde yaptığı 37 kurtarışla en fazla top çıkaran 4. isim oldu. Davinson 1020 dakika ile Devler Ligi'nde en çok süre alan isim oldu. Ayrıca 58 top kapma ile de bu alanda G.Saray'ın en iyisi oldu.

LİVERPOOL SADECE G.SARAY'A ATAMADI

İngiliz devi Liverpool bu sezon Avrupa'da 9 maça çıkarken sadece G.Saray'a karşı gol atamadı. Üstelik temsilcimizle karşılaştığı 2 maçı da boş geçen İngiliz ekibi, kalan 7 maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını üçüncü sırada bitirmişti.

Savunmaya Osimhen'den başlayan G.Saray ön alan baskısı ile dikkat çekiyor. Geride ise Davinson ile kaleci Uğurcan Çakır'ın isimleri ön plana çıkıyor.