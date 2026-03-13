CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Çalhanoğlu gemileri yaktı

Çalhanoğlu gemileri yaktı

İtalya'da yayın yapan Calciomercato’nun haberine göre İnter’in sözleşme uzatma teklifine yanıt vermeyen milli futbolcu G.Saray’ı bekliyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 06:50
Çalhanoğlu gemileri yaktı

Bir yandan 3 kulvarda mücadele veren sarı kırmızılılar bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde daha da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, özellikle orta sahaya çok önemli takviyeler yapmak istiyor. Listenin ilk sıralarında ise daha önce teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmek istediğini açıkladığı İtalyan ekibi İnter'de forma giyen milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu bulunuyor. İtalya'da yayın yapan Calciomercato'nun haberine göre Hakan Çalhanoğlu'nun İnter'in sözleşme uzatma teklifine henüz yanıt vermedi. G.Saray'ın süreci yakından takip ettiği ifade edilirken, taraflar arasında henüz görüşmelerin olmadığı belirtildi. İnter'in 2027'de sözleşmesi sona erecek olan Hakan'ı bedelsiz olarak göndermek istemediği için haziran ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi. G.Saray'ın yazın bir kez daha nabız yoklaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar hem sezon başında hem de ara transfer heyecanı döneminde Hakan Çalhanoğlu için nabız yoklamıştı.

