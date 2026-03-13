CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray 5 milyon Euro prim

5 milyon Euro prim

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde Livepool'u geçip çeyrek finale kalınması halinde futbolculara 5 milyon euro prim dağıtılacağını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 06:50
5 milyon Euro prim

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek önemli bir avantaj elde eden G.Saray'da, çeyrek final hesapları yapılıyor. Avantajını koruyup İngiltere'den iyi bir skorla dönmek isteyen sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek son 8 yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. 18 Mart'ta Anfield Road'daki mücadelede beraberlikle bile son 8 takım arasına kalacak olan G.Saray'da Başkan Özbek takıma dağıtılacak primi açıkladı: 5 milyon euro.

UEFA'DAN 12.5 MİLYON EURO

Başkan Dursun Özbek, oyuncularla yaptığı konuşmada Liverpool'u saf dışı bırakmaları durumunda 5 milyon euro prim dağıtılacağını belirtti. Bu durum futbolcular arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Eğer G.Saray, Liverpool'u geçmesi durumunda UEFA tarafından 12.5 milyon euro ile ödüllendirilecek. Buradan elde edilecek gelirin önemli bir kısmı doğrudan emeği geçen oyunculara aktarılacak. Ancak bunun için oyuncuların önünde 90 dakika daha var.

Liverpool'u Lemina'nın attığı golle 1-0 deviren sarıkırmızılılar rövanş öncesinde önemli avantaj sağladı.

F.Bahçe'den stopere Diogo Leite hamlesi!
Juventus'tan F.Bahçe'ye dev transfer!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Orta Doğu'daki savaşta 14'üncü gün: ABD uçağı düştü Trump İran'ı tehdit etti
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması!
G.Saray'da yıldız ismin maaşına zam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! 01:43
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! 01:40
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar 01:34
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması! Maxi Lopez'den Icardi açıklaması! 01:34
A.Efes'ten Almanya'da muhteşem geri dönüş! A.Efes'ten Almanya'da muhteşem geri dönüş! 01:34
G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde 01:34
Daha Eski
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada? UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada? 01:34
G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu… G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu… 01:34
Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı! Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı! 01:34
F.Bahçe’de Fred'e ülkesinden transfer kancası! F.Bahçe’de Fred'e ülkesinden transfer kancası! 01:34
2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi! 2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi! 01:34
Potanın Perileri Arjantin'e kaybetti Potanın Perileri Arjantin'e kaybetti 01:34