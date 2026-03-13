Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek önemli bir avantaj elde eden G.Saray'da, çeyrek final hesapları yapılıyor. Avantajını koruyup İngiltere'den iyi bir skorla dönmek isteyen sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek son 8 yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. 18 Mart'ta Anfield Road'daki mücadelede beraberlikle bile son 8 takım arasına kalacak olan G.Saray'da Başkan Özbek takıma dağıtılacak primi açıkladı: 5 milyon euro.

UEFA'DAN 12.5 MİLYON EURO

Başkan Dursun Özbek, oyuncularla yaptığı konuşmada Liverpool'u saf dışı bırakmaları durumunda 5 milyon euro prim dağıtılacağını belirtti. Bu durum futbolcular arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Eğer G.Saray, Liverpool'u geçmesi durumunda UEFA tarafından 12.5 milyon euro ile ödüllendirilecek. Buradan elde edilecek gelirin önemli bir kısmı doğrudan emeği geçen oyunculara aktarılacak. Ancak bunun için oyuncuların önünde 90 dakika daha var.

Liverpool'u Lemina'nın attığı golle 1-0 deviren sarıkırmızılılar rövanş öncesinde önemli avantaj sağladı.