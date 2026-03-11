CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Gol öncesi orta Sara’dan geldi

Gol öncesi orta Sara’dan geldi

Sarı-kırmızılı temsilcimizin Victor Osimhen- Mario Lemina ortak yapımı golü öncesi Gabriel Sara'nın açtığı orta dikkatlerden kaçmadı. Son dönemin formda yıldızı Sara, golü hazırlayan isim olarak alkışları kaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Gol öncesi orta Sara’dan geldi
Sarı-kırmızılı temsilcimizin Victor Osimhen- Mario Lemina ortak yapımı golü öncesi Gabriel Sara'nın açtığı orta dikkatlerden kaçmadı. Son dönemin formda yıldızı Sara, golü hazırlayan isim olarak alkışları kaptı. Brezilyalı orta saha 86 dakika boyunca 1 şut, 4 hücum pası, yüzde 75 pas isabeti ve 2 kilit pas ile oynadı. Sara dün kenara gelirken bütün tribünler ayakta alkışladı. Okan Buruk da tebrik etti.
