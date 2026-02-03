Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nhaga piyasa değeri

Ara transfer döneminin bitimine sayılı günler kala operasyonlarını hızlandıran Galatasaray, Napoli'den Noa Lang ve Girona'dan Yaser Asprilla hamlelerinin ardından, merakla beklenen merkez orta saha takviyesini Portekiz'de noktaladı. Casa Pia formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Renato Nhaga'nın transferi için Portekiz ekibiyle 6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı. Taraftarın ve teknik heyetin orta sahadaki direnci artıracak isim arayışına cevap olan genç oyuncunun, sağlık kontrollerinden geçmek üzere kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Peki, Portekiz liginin yükselen değerlerinden biri olan Renato Nhaga kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte sarı-kırmızılıların yeni orta sahasına dair tüm detaylar..