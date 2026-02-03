Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nhaga piyasa değeri
Kış transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla gibi yıldız isimlerle hücum hattını baştan aşağı yenileyen Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için rotasını Portekiz'e kırdı. Sarı-kırmızılılar, Casa Pia forması giyen 21 yaşındaki Gine-Bissaulu dinamik orta saha oyuncusu Renato Nhaga ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. Yaklaşık 6 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle aslan olmaya hazırlanan genç yetenek, orta sahadaki mücadele gücü ve teknik kapasitesiyle Cimbom'un yeni 'dinamosu' olmaya aday. Peki Renato Nhaga kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve kariyeri...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 23:02 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 13:53
RENATO NHAGA İSTATİSTİKLERİ
2024-2025 sezonunda profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Renato Nhaga, Casa Pia ile 3 maçta süre buldu. 2025-2026 sezonunda ise 21 karşılaşmada sahaya çıkan Nhaga, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 1 kez asist yaptı.
Gine-Bissau Milli Takımı'nda 6 maçta forma giyen Renato Nhaga, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısında bulunamadı.
RENATO NHAGA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Renato Nhaga piyasa değeri 1 milyon euro.
