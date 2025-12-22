CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sane suskun kaldı

Sane suskun kaldı

Süper Lig'de çıktığı son üç maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Leroy Sane, dünkü Kasımpaşa mücadelesinde etkisiz kaldı. Sağ kanatta etkili olamayan Alman yıldızın, böylece üç maçlık skor katkısı da sona erdi. Sane, F.Bahçe derbisinde gol atarken, Samsun ile Antalya maçlarında gol ve asist katkısı sağlamıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Sane suskun kaldı
Süper Lig'de çıktığı son üç maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Leroy Sane, dünkü Kasımpaşa mücadelesinde etkisiz kaldı. Sağ kanatta etkili olamayan Alman yıldızın, böylece üç maçlık skor katkısı da sona erdi. Sane, F.Bahçe derbisinde gol atarken, Samsun ile Antalya maçlarında gol ve asist katkısı sağlamıştı.
