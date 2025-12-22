Sane suskun kaldı

Süper Lig'de çıktığı son üç maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Leroy Sane, dünkü Kasımpaşa mücadelesinde etkisiz kaldı. Sağ kanatta etkili olamayan Alman yıldızın, böylece üç maçlık skor katkısı da sona erdi. Sane, F.Bahçe derbisinde gol atarken, Samsun ile Antalya maçlarında gol ve asist katkısı sağlamıştı.
Süper Lig'de çıktığı son üç maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Leroy Sane, dünkü Kasımpaşa mücadelesinde etkisiz kaldı. Sağ kanatta etkili olamayan Alman yıldızın, böylece üç maçlık skor katkısı da sona erdi. Sane, F.Bahçe derbisinde gol atarken, Samsun ile Antalya maçlarında gol ve asist katkısı sağlamıştı.