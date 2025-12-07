Makine Osimhen

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray için Osimhen'in anlamı çok büyük. Nijeryalı yıldızın gollerinin yanı sıra mücadelesi de takıma inanılmaz yardımcı oluyor. Samsunspor karşısında birisi unutulmayacak bir röveşata olmak üzere iki gole katkı sağlayan 26 yaşındaki futbolcu, takımını liderlik koltuğunda tutmayı başardı. Geldiği ilk günden itibaren rakiplerinin kâbusu olan Victor Osimhen, parçalı forma altında 55 resmi maça çıkarken, tam 56 skor katkısı üretmeyi başardı. Yıldız oyuncu bu sezon 14 maçta 11 kez fileleri havalandırdı.

TAKIMIN YÜZDE 30'U

Geride kalan sezonda ise 41 mücadelede ter döken 26 yaşındaki futbolcu, 37 gol atarken takım arkadaşlarına da 8 asist yaptı. Böylece maç başına 1 skor katkısından fazlasını üretmeyi başaran Osimhen, inanılmaz bir performans sergiledi.

Osimhen geldiği günden itibaren G.Saray, rakip filelere 160 gol bırakırken, Nijeryalı oyuncu takımının gol yükünün yüzde 30'unu tek başına sırtlamayı başardı. Tek kişilik bir ordu gibi hareket eden Osimhen, hem Süper Lig'e hem de Avrupa'daki maçlara damgasını vuruyor.

BAFETIMBI GOMIS'İ GEÇECEK

Victor Osimhen 4 gol daha atması halinde G.Saray tarihinin en golcü 4. yabancı futbolcusu olan Bafetimbi Gomis'i geçmiş olacak.

51 golü bulunan Fransız futbolcuyu sollamaya çok yaklaşan Osimhen'in önünde atması gereken sadece 4 gol daha bulunuyor.

GALATASARAY DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN

Osimhen, Smallie isimli bir Youtube kanalına konuştu. G.Saray'ın büyüklüğünden bahseden Nijeryalı yıldız, "Türkiye'nin en büyük, dünyanın da en büyük takımlarından birisine gelmek benim için çok şey ifade ediyor.

Kendime o kadar çok inanıyorum ki, bazen saha dışında kendime bakıp 'Bunları yapan gerçekten sen misin?' diyorum" diye konuştu.