Transfer harekatı hazır

Lider G.Saray transfer çalışmalarına hız veriyor. Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler planlayan Cimbom'da mevkiiler belirlendi. Sarı-kırmızılılar; stoper, orta saha ve forvete takviye yapmayı düşünüyor. Özellikle Mauro İcardi'nin sözleşme durumuna göre hareket etmeyi planlayan Aslan, bir forvet transferi için düğmeye basacak. Hem Osimhen'in sakatlık riski hem de İcardi'nin formsuzluğu nedeni ile golcü rotasyonu güçlendirilecek.

KADRO ROTASYONLA GÜÇLENECEK

Savunma hattına da takviye yapmayı isteyen Galatasaray, Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ile forma yarışına girebilecek bir isim arıyor. Özellikle 18 yaşındaki Arda Ünyay'dan daha deneyimli bir ismin stoper rotasyonunda olması hedefleniyor. Orta sahada da Mario Lemina ile Lucas Torreira'ya alternatif olabilecek bir oyuncu arayışı bulunuyor. Tıpkı İlkay Gündoğan gibi orta sahada 6 ve 8 numarada yer alabilecek bir yıldız hamlesinin yapılması bekleniyor.

AYRILIKLAR ÖNEMLİ

Sarı-kırmızılılar, transfer çalışmaları kadar kadrodan ayrılması gündemde olan isimleri de takip ediyor. Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın NEOM takımından teklif alan Barış Alper Yılmaz'a teklifler geliyor. Barış Alper'i Avrupa'dan birçok takım izliyor. Aynı şekilde kadroda artık düşünülmeyen Yusuf Demir'e veda edilecek ve böylece yabancı kontenjanı azalacak.

3 DEĞİŞİKLİK PLANDA

Ocak'ta kadrosuna yeni takviyeler planlayan G.Saray, UEFA listesini güncelleyecek. Ara transfer dönemi sonrası Şampiyonlar Ligi kadrosunda 3 değişiklik hakkı bulunan sarı-kırmızılıların, yeni transferleri eklemeyi düşündüğü ifade edildi.

MONACO MAÇI KAPALI GİŞE

Devler Ligi'nde altıncı haftada 9 Aralık Salı günü deplasmanda Monaco ile karşılaşacak G.Saray'ı ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Monaco'dan dün yapılan resmi açıklamada Galatasaray'ın iç sahada oynayacakları maç biletlerinin tamamen tükendiği duyuruldu.