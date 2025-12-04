CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Transfer harekatı hazır

Transfer harekatı hazır

Galatasaray ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Stoper, orta saha ve forvete takviye planlayan sarı-kırmızılılar, tüm planlamasını yaptı, hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transfer harekatı hazır

Lider G.Saray transfer çalışmalarına hız veriyor. Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler planlayan Cimbom'da mevkiiler belirlendi. Sarı-kırmızılılar; stoper, orta saha ve forvete takviye yapmayı düşünüyor. Özellikle Mauro İcardi'nin sözleşme durumuna göre hareket etmeyi planlayan Aslan, bir forvet transferi için düğmeye basacak. Hem Osimhen'in sakatlık riski hem de İcardi'nin formsuzluğu nedeni ile golcü rotasyonu güçlendirilecek.

KADRO ROTASYONLA GÜÇLENECEK

Savunma hattına da takviye yapmayı isteyen Galatasaray, Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ile forma yarışına girebilecek bir isim arıyor. Özellikle 18 yaşındaki Arda Ünyay'dan daha deneyimli bir ismin stoper rotasyonunda olması hedefleniyor. Orta sahada da Mario Lemina ile Lucas Torreira'ya alternatif olabilecek bir oyuncu arayışı bulunuyor. Tıpkı İlkay Gündoğan gibi orta sahada 6 ve 8 numarada yer alabilecek bir yıldız hamlesinin yapılması bekleniyor.

AYRILIKLAR ÖNEMLİ

Sarı-kırmızılılar, transfer çalışmaları kadar kadrodan ayrılması gündemde olan isimleri de takip ediyor. Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın NEOM takımından teklif alan Barış Alper Yılmaz'a teklifler geliyor. Barış Alper'i Avrupa'dan birçok takım izliyor. Aynı şekilde kadroda artık düşünülmeyen Yusuf Demir'e veda edilecek ve böylece yabancı kontenjanı azalacak.

3 DEĞİŞİKLİK PLANDA

Ocak'ta kadrosuna yeni takviyeler planlayan G.Saray, UEFA listesini güncelleyecek. Ara transfer dönemi sonrası Şampiyonlar Ligi kadrosunda 3 değişiklik hakkı bulunan sarı-kırmızılıların, yeni transferleri eklemeyi düşündüğü ifade edildi.

MONACO MAÇI KAPALI GİŞE

Devler Ligi'nde altıncı haftada 9 Aralık Salı günü deplasmanda Monaco ile karşılaşacak G.Saray'ı ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Monaco'dan dün yapılan resmi açıklamada Galatasaray'ın iç sahada oynayacakları maç biletlerinin tamamen tükendiği duyuruldu.

Reklam / İdefix
G.Saray, Lookman'ın alternatifini buldu!
DİĞER
Merih Demiral imzayı attı! Fenerbahçe transfer etmek istiyordu...
Adliyedeki 154 milyonluk soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı: Çöp poşetinde 154 milyon!
G.Saray'da Nino sesleri!
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:38
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:37
G.Saray'ın itirazı reddedildi! G.Saray'ın itirazı reddedildi! 01:25
Tekke: Bu formayı giyiyorsan... Tekke: Bu formayı giyiyorsan... 01:25
Fırtına hata yapmadı! Fırtına hata yapmadı! 01:25
Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda 01:25
Daha Eski
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? 01:25
Şampiyon F.Bahçe Opet! Şampiyon F.Bahçe Opet! 01:25
Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! 01:25
Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... 01:25
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 01:25
F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… 01:25