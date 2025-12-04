Aslan’da yüzler gülüyor

Süper Lig'de liderlik koltuğunu kaptırmayan Galatasaray'da yüzler gülüyor. 15. hafta mücadelesinde cuma akşamı Samsunspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılar hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli tavırları dikkat çekti. Son derece keyifli olan futbolcular mesailerini devam ettirdi. Teknik Direktör Okan Buruk'un da keyifli olduğu göze çarptı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.